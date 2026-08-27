Найбільший перевізник контейнерів у світі більше не працює з портом Новоросійська

Компанія MSC Mediterranean Shipping повідомила про припинення прийняття заявок на на рейси до порту Новоросійська у Чорному морі.

Як пише Bloomberg, найбільший у світі перевізник контейнерів ухвалив таке рішення після того, як одне з його суден зазнало атаки безпілотника. Відомо, що це був корабель MSC ULSAN II, але ні час, ні місце інциденту не уточнюється.

Після початку повномасштабного вторгнення MSC, як і інші перевізники контейнерів, вдалася до обмеження роботи з російськими портами. Проте повна зупинка рейсів у Чорному морі відбулася лише зараз.

Кораблі, які забезпечують торгівлю окупантів через порти Туапсе та Новоросійськ, регулярно зазнають атак БПЛА. Як наслідок експорт російської нафти скоротився на 15%, а зернові термінали у Новоросійську припинили роботу.