У межах ініціативи Bring Kids Back UA до України вдалося повернути вісім молодих людей

У межах ініціативи Bring Kids Back UA за останні дні вдалося повернути на підконтрольну територію України вісім молодих людей.

Про це повідомили на Fаcebook-сторінці ініціативи Bring Kids Back UA.

22-річний Олександр* опинився в окупації у 2014 році. Жив разом із родиною, однак згодом його мати загинула, і хлопець залишився з батьком. Тривалий час переховувався від окупаційного військкомату, однак згодом його змусили проходити медичну комісію. Олександр дізнався про ГО «Компас мрії» та звернувся по допомогу. Уже за кілька днів він зміг залишити тимчасово окуповану територію та повернутися до України.

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22-річний Дмитро також перебував в окупації з 2014 року. У 2022 році, щойно йому виповнилося 18 років, хлопець почав шукати можливість виїхати через треті країни, однак не міг отримати необхідні документи. Волонтери допомогли Дмитру оформити необхідні документи та організувати безпечний маршрут. Уже за тиждень він повернувся на підконтрольну Україні територію.

19-річний Богдан таємно пройшов онлайн-співбесіди та вступив на навчання за Квотою-2 в український навчальний заклад. Нині Богдан уже у Львові: оформлює необхідні документи, заселяється до гуртожитку та готується у вересні розпочати навчання на першому курсі.

Всі імена змінені з міркувань безпеки.

Більшість молодих людей в окупації стикалися з ідеологічним тиском на нав'язуванням російських наративів. Зараз всі вони перебувають у безпеці на підконтрольних Україні територіях.