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Співавтор "законопроєкту Грема" про санкції озвучив термін ухвалення у Конгресі

Підтримка республіканців нібито є, справа за демократами.

Співавтор "законопроєкту Грема" про санкції озвучив термін ухвалення у Конгресі
Фото: EPA/UPG

Американський сенатор Річард Блументаль, який разом з покійним колегою Ліндсі Гремом розробляв проєкт закону про "нищівні" санкції проти Росії та імпортерів її нафтогазової продукції, висловив сподівання на швидкий розгляд документа у Палаті представників.

Як пише "Європейська правда", Блументаль вважає, що є хороші шанси остаточно схвалити санкційний законопроєкт вже упродовж вересня, одразу після того, як конгресмени повернуться до роботи після сезону літніх відпусток.

За інформацією Блументаля, документ має сильну підтримку серед республіканців, і він вірить, що його однопартійці-демократи так само готові голосувати позитивно.

Сенатор переконаний в ефективності закону, який має відчутно вдарити як по позиціях російських олігархів, тіньового флоту і фінансових установ країни-агресора, так і по охочих вести бізнес з Москвою. 

У Сенаті документ підтримали 86 членів верхньої палати Конгресу. Після погодження з боку Палати представників він буде спрямований на підпис Дональду Трампу, який обіцяв надати свою згоду на знак шани до пам'яті Ліндсі Грема. 

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