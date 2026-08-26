На Харківщині затримали військовослужбовця, якого підозрюють у вимаганні коштів за допомогу з демобілізацією

Військовослужбовець обіцяв вплинути на посадових осіб ТЦК та СП за 20 000 доларів.

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На Харківщині поліція затримала військовослужбовця, якого підозрюють у вимаганні коштів за вирішення демобілізаційного питання.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що військовослужбовець вимагав у військовозобов’язаного 20 000 доларів неправомірної вигоди за вирішення демобілізаційного питання. Він обіцяв вплинути на посадових осіб ТЦК та СП, аби ті виключили чоловіка з військового обліку.

"Правоохоронці затримали фігуранта під час одержання 20 000 доларів неправомірної вигоди в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Того ж дня йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 891 904 гривні.