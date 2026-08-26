Він нібито пропонував військовозобов’язаним оформити фейкову інвалідність для уникнення призову.

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Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала колишнього народного депутата України за підозрою в організації схеми ухилення від мобілізації.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

За 10 тисяч доларів США він пропонував військовозобов’язаним оформити фейкову інвалідність для уникнення призову. Як з’ясувало розслідування, для реалізації оборудки екснардеп обіцяв задіяти особисті зв’язки в медустановах Миколаївської області.

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За матеріалами справи, спочатку фігуранти оформлювали клієнтів на «стаціонарний режим» під виглядом лікування кардіологічних та неврологічних захворювань.

Після “виписки” з медзакладів ухилянтам вручали висновки комісії про встановлення 3-ї групи інвалідності.

Співробітники СБУ задокументували злочини організатора схеми і затримали його разом із посередником після одержання другої частини коштів за оформлення повного пакета фіктивних документів про інвалідність.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники ГУ «Д» ДЗНД СБУ за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.