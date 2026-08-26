Ворог атакував Миколаївщину дронами та ракетами, є поранена

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Учора ворог атакував Миколаївську область безпілотниками різних типів та ракетами.

Про це повідомив виконувач обовʼязків начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Росія вдарила по Миколаєву ударними дронами “Shahed”, влучивши у приміський потяг.

Окрім того, окупанти завдали ракетного удару та атакували БпЛА “Молнія” Куцурубську громаду.

Крім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську, Куцурубську та Галицинівську громади.

Унаслідок одного з обстрілів у селі Лупареве постраждала 38-річна жінка. Їй надали всю необхідну медичну допомогу, лікування проходить амбулаторно. Пошкоджено заклад торгівлі.