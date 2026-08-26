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Міносвіти рекомендує школам провести 1 вересня урок "Мова гідності: бачити людину за словами"

Такий формат дозволить освітянам підібрати ті матеріали, які будуть дійсно цікавими конкретному класу та відповідати віковим потребам.

Міносвіти рекомендує школам провести 1 вересня урок "Мова гідності: бачити людину за словами"
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Міністерство освіти і науки України пропонує розпочати навчальний рік зі спільної розмови про повагу, різноманіття та силу слів в межах уроку "Мова гідності: бачити людину за словами".

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти

"Всеукраїнський урок «Мова гідності: бачити людину за словами» — це не формальна лекція, а повноцінний конструктор з різноманітними завданнями, питаннями та ситуаціями. Через історії, запитання, дискусії та практичні завдання учнівство зможе побачити, як слова впливають на інших, чому певні висловлювання можуть стигматизувати чи виключати людину та як можна діяти інакше", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що такий формат дозволить освітянам підібрати ті матеріали, які будуть дійсно цікавими конкретному класу та відповідати віковим потребам. Учителі й учительки можуть адаптувати його, змінювати послідовність завдань і добирати ті формати, які найкраще працюватимуть саме з їхнім учнівством.

У матеріалах для 1–12 класів є:

  • готові матеріали та презентації для проведення уроку;
  • живі історії й практичні ситуації для обговорення;
  • запитання, які допомагають розпочати розмову з дітьми;
  • інтерактивні вікторини;
  • проєктні завдання;
  • додаткові матеріали про етичну та безбар’єрну комунікацію.

Раніше міністр освіти та науки України Андрій Бутенко заявив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться 1 вересня, попри російські атаки на освітню інфраструктуру. Цьогоріч працюватимуть понад 25 тисяч закладів освіти.

Понад 11,3 тисячі шкіл мають укриття, тож близько 80% учнів зможуть навчатися очно. Для забезпечення роботи закладів освіти триває будівництво укриттів і підземних дитсадків. Школи також забезпечують автобусами та резервними джерелами енергії.

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