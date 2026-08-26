Легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд прибув до України та зустрівся з Володимиром Зеленським

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25 серпня з візитом до України прибув легендарний американський боксер Теренс Кроуфорд, який підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram.

Кроуфорд подарував президенту цуценя американського пітбультер’єра – дівчинку Фрею.

Він розповів, що дід собачки пережив російську окупацію Бучі, а тепер Фрея носить ім’я на честь майбутньої системи ППО FREYJA як символ нашого захисту.

Зеленський подякував спортсмену за підтримку України.