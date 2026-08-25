Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
​Мінімальна пенсія — 6000 гривень, зарплата медикам не нижча від середньої. Що уряд Корецького обіцяє до кінця 2027 року
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
Ранні вірші Ліни Костенко: без цензури
ГоловнаСуспільствоЖиття

В Тернополі група людей напала на автомобіль військовослужбовців ТЦК

Працівники територіального центру комплектування дістали тілесні ушкодження.

В Тернополі група людей напала на автомобіль військовослужбовців ТЦК
Фото: Відділ комунікації поліції Тернопільської області

У Тернополі група людей напала на автомобіль військовослужбовців ТЦК.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Інцидент стався ввечері 25 серпня на вулиці Леся Курбаса. 

"Під час виявлення осіб, які можуть ухилятися від виконання військового обов’язку, між представниками територіального центру комплектування й місцевими жителями виник конфлікт", - зазначили в поліції.

Там додали, що під час розмови з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити люди. Вони почали бити по автомобілі та сперечатися із військовослужбовцями. В результаті, працівники територіального центру комплектування отримали тілесні ушкодження.

Конфлікт припинили правоохоронці, які прибули на виклик. Поліцейські встановлюють усі обставини події та фігурантів, які брали участь у конфлікті.

  • Вночі 21 серпня у Львові чоловік смертельно поранив військовослужбовця ТЦК. Після цього, поліцейський здійснив два постріли в бік нападника. Останній отримав поранення ноги, його госпіталізували.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies