В Тернополі група людей напала на автомобіль військовослужбовців ТЦК

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У Тернополі група людей напала на автомобіль військовослужбовців ТЦК.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Інцидент стався ввечері 25 серпня на вулиці Леся Курбаса.

"Під час виявлення осіб, які можуть ухилятися від виконання військового обов’язку, між представниками територіального центру комплектування й місцевими жителями виник конфлікт", - зазначили в поліції.

Там додали, що під час розмови з одним із чоловіків до службового автомобіля почали підходити люди. Вони почали бити по автомобілі та сперечатися із військовослужбовцями. В результаті, працівники територіального центру комплектування отримали тілесні ушкодження.

Конфлікт припинили правоохоронці, які прибули на виклик. Поліцейські встановлюють усі обставини події та фігурантів, які брали участь у конфлікті.