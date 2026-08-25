«Дія» відкрила нову категорію Реєстру збитків для осіб, що втратили дохід через війну

Подавати заяви можуть як фізособи, так і ФОПи.

Українці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через втрату доходу від оплачуваної роботи або самозайнятості, спричинену повномасштабним вторгненням Росії.

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Подати заяву можуть фізичні особи, які з 24 лютого 2022 року працювали на території України за трудовим чи цивільно-правовим договором, контрактом або за усною домовленістю. Також це стосується ФОПів і громадян, які надавали послуги без офіційного оформлення, але отримували оплату.