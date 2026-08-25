«Дія» відкрила нову категорію Реєстру збитків для осіб, що втратили дохід через війну

Українці можуть подати заяву до міжнародного Реєстру збитків через втрату доходу від оплачуваної роботи або самозайнятості, спричинену повномасштабним вторгненням Росії.
На порталі "Дія" вже доступна відповідна категорія.
Подати заяву можуть фізичні особи, які з 24 лютого 2022 року працювали на території України за трудовим чи цивільно-правовим договором, контрактом або за усною домовленістю. Також це стосується ФОПів і громадян, які надавали послуги без офіційного оформлення, але отримували оплату.
- Міжнародний Реєстр збитків, створений Україною, ЄС та ще 43 країнами світу зі штаб-квартирою в Гаазі, є одним із ключових міжнародних механізмів для майбутнього відшкодування.
- У грудні 2025 року почалося створення компенсаційної комісії. Наразі 38 держав та Євросоюз підписали Конвенцію. Триває процес, необхідний для запуску її роботи.
- У червні цього року Уряд розширив перелік категорій заяв до Міжнародного реєстру збитків для України. Повідомлялося, що подати заяви можна за 21 категорією.