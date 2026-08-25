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​Депутат із Рівненщини отримав 150 годин громадських робіт за неподання декларацій

Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

​Депутат із Рівненщини отримав 150 годин громадських робіт за неподання декларацій
Фото: LB.ua

Зарічненський районний суд призначив 54-річному депутату Локницької сільської ради Віталію Любчику 150 годин громадських робіт за неподання декларацій про доходи за 2023, 2024 та 2025 роки.

Про це повідомляє Zaxid.net

У вироку зазначається, що Любчик був обраний депутатом сільради у 2020 році від партії "За майбутнє". Відповідно до законодавства, він був зобовʼязаний щороку подавати декларації про доходи, однак не робив цього з 2023 по 2025 роки. 

У декларації за 2022 рік депутат вказав, що має житловий будинок площею 98,9 м2 у селі Задовже Вараського району, автомобіль Volkswagen Transporter 1998 року та мотоцикл Viper 2014 року. Серед заощаджень він задекларував лише 50 тис. грн готівкою. 

У суді Любчик повністю визнав свою провину. Він пояснив, що знав про обов’язок подавати декларації, однак вважав, що цим має займатися уповноважений працівник селищної ради. За його словами, він був переконаний, що декларації за 2023 та 2024 роки подали вчасно. Водночас визнав, що декларацію за 2025 рік не подав.

Суддя визнав депутата винним за ст. 366-3 КК України (умисне неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) та призначив йому 150 годин громадських робіт. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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