Через російську атаку без світла залишилися понад 30 тисяч абонентів Чернігівщини

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Унаслідок чергової атаки російських військ пошкоджений енергетичний об'єкт у Чернігівській області.

Про це повідомило «Чернігівобленерго».

За інформацією компанії, через пошкодження без електропостачання залишилися понад 30 тисяч споживачів у Чернігівському районі та місті Славутич.

Фахівці розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.