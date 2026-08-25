Через російську атаку без світла залишилися понад 30 тисяч абонентів Чернігівщини

Унаслідок чергової атаки російських військ пошкоджений енергетичний об'єкт у Чернігівській області.
Про це повідомило «Чернігівобленерго».
За інформацією компанії, через пошкодження без електропостачання залишилися понад 30 тисяч споживачів у Чернігівському районі та місті Славутич.
Фахівці розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.
- Напередодні через російські обстріли без світла залишилися понад 22 тисячі абонентів у Корюківському районі області.
- Крім того, ворог двічі атакував відділення Укрпошти у місті Мена на Чернігівщині.