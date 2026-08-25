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Через російську атаку без світла залишилися понад 30 тисяч абонентів Чернігівщини

Ворог атакував енергооб'єкт.

Через російську атаку без світла залишилися понад 30 тисяч абонентів Чернігівщини
відключення світла
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

Унаслідок чергової атаки російських військ пошкоджений енергетичний об'єкт у Чернігівській області. 

Про це повідомило «Чернігівобленерго».

За інформацією компанії, через пошкодження без електропостачання залишилися понад 30 тисяч споживачів у Чернігівському районі та місті Славутич. 

Фахівці розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

  • Напередодні через російські обстріли без світла залишилися понад 22 тисячі абонентів у Корюківському районі області.
  • Крім того, ворог двічі атакував відділення Укрпошти у місті Мена на Чернігівщині.
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