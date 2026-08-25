Росіяни двічі атакували відділення Укрпошти на Чернігівщині, а також в Краматорську

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Атаковано відділення у Мені

У місті Мена на Чернігівщині російські військові двічі атакували відділення Укрпошти. Також під удар потрапило місце, де був транспорт, що доставляє пошту до сіл району.

Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський в Telegram.

Унаслідок ударів приміщення зазнало значних руйнувань. Попри атаку, серед працівників компанії немає постраждалих. Після ударів начальниця відділення разом із поліцейськими та рятувальниками прибула на місце, щоб забрати та убезпечити цінне майно.

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Наразі територію продовжують обстежувати та розчищати рятувальники ДСНС. Регіональна команда Укрпошти також шукає нове приміщення, аби якомога швидше відновити роботу відділення.

В компанії запевнили, що вартість усіх посилок, які були пошкоджені або втрачені через російську атаку, клієнтам компенсують.

Крім того, російські військові атакували відділення Укрпошти у Краматорську. Його встигли завчасно закрити, тому працівники та відвідувачі не постраждали. Наразі там планують ремонт і відновлення роботи.