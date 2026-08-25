Головне за ніч та ранок вівторка, 25 серпня: майже 210 боєзіткнень, авіаудар по Краматорську, атака на Київ

Нічні повітряні атаки , 209 бойових зіткнень, бої на Костянтинівському та Покровському напрямках, ворожі обстріли, ракетний удар по Харкову удар по ТРЦ на Дніпропетровщині.

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Російські війська завдали масованого авіаційного удару по Краматорську Донецької області. Під обстрілом опинилися житлова забудова та багатоквартирні мікрорайони міста.

За інформацією голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна, станом на 12:20 щонайменше 11 людей дістали поранення внаслідок ранкової атаки. Серед постраждалих – двомісячна дитина.

За попередніми даними, російська армія вісім разів завдавала ударів по місту. Для атаки, ймовірно, застосували авіаційні бомби. Внаслідок обстрілу пошкоджені численні багатоповерхові житлові будинки та один з інфраструктурних об’єктів.

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На місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 209 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Окупанти вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Грузьке та у бік населених пунктів Вільне та Кучерів Яр.

22 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку.

Сили оборони уразили 11 районів зосередження живої сили, п’ять артилерійських систем, пункт управління БпЛА та ще один важливий об’єкт противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1230 окупантів і майже 50 артилерійських систем. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 479 300 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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На початку нової доби росіяни розпочали атаку на Київ та околиці із застосуванням реактивних ударних безпілотників.

Згодом у столиці пролунали кілька вибухів. За інформацією від влади, у Голосіївському районі був пошкоджений 16-поверховий житловий будинок. Сталося руйнування стін, вибиті вікна на рівні 14 поверху. Минулося без пожежі.

Пізніше мер міста Віталій Кличко уточнив, що є одна постраждала.

Харків зазнав ворожого ракетного обстрілу. Росіяни цілили у промислову зону, наслідки атаки зафіксовано в Основ'янському районі.

За повідомленням мера міста Ігоря Терехова, загинула одна людина.

У ніч проти 25 серпня російські війська атакували Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області.

Унаслідок обстрілу спалахнули пожежі поблизу торговельно-розважального центру, а також безпосередньо всередині будівлі. На місце події прибули рятувальники ДСНС, які загасили займання та не допустили подальшого поширення вогню.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Унаслідок нічної російської атаки 25 серпня пошкоджено митний пункт пропуску «Виноградівка – Вулкенєшть» на кордоні з Молдовою. Він тимчасово не працює, рух зупинено.

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Молдовське видання NewsMaker пише, що вибухи лунали в кількох кілометрах від Молдови.

Цього місяця внаслідок російської атаки було пошкоджено прикордонний пункт «Табаки» на кордоні з Молдовою. Він не працював близько доби.

Докладніше – в новині.

«У ніч на 25 серпня (з 18:00 24 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл, керованою авіаційною ракетою Х-31П із Брянської обл., а також 150 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – повідомили у Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила і подавила 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Вищий антикорсуд на засіданні 25 серпня призначив ексзаступниці голови ОП Ірині Мудрій утримання під вартою з можливістю застави в 20 млн грн. Сторона обвинувачення просила для неї заставу в 150 млн гривень. Мудра просила відмовитися від обрання запобіжного заходу або обрати такий, що не пов'язаний з триманням під вартою.

У разі внесення застави Мудра муситиме носити електронний засіб контролю, не відлучатися за межі Києва та Київської області і утриматися від спілкування зі свідками. Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена протягом п'яти днів.

Подробиці – в новині.

Заступник постійного представника США при ООН Ден Негреа на засіданні Ради Безпеки ООН, приуроченому до Дня Незалежності України, закликав Росію та Україну припинити удари по цивільних об’єктах і повернутися за стіл переговорів.

«Ми закликаємо обидві сторони припинити будь-які удари, які завдають шкоди цивільним суднам або створюють загрозу їхньому пошкодженню. Безглуздо продовжувати проливати кров невинних цивільних, коли військового вирішення цієї війни не існує», – сказав представник США. Він запевнив, що Сполучені штати «відіграватимуть будь-яку конструктивну роль, яку зможуть, щоб сприяти переговорам між Москвою та Києвом для досягнення цього результату».

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Водночас Негреа додав, що Сполучені Штати залишаються відданими майбутньому України як суверенної та квітучої держави.

Під час цього ж засідання представник нашої держави Андрій Мельник різко розкритикував нездатність організації протистояти російській агресії та геноциду проти українського народу.

Постпред назвав ганьбою відсутність заходів щодо притягнення Росії до відповідальності, а також охарактеризував як "найжахливіший та найогидніший театр абсурду в історії" те, що європейська держава змушена потерпати від російських ракет і дронів день і ніч.

Мельник наголосив, що слова засудження не можуть зупинити смертоносну дію російської балістики, якою Путін цинічно та жорстоко здійснює терор, знаючи про критичну нестачу в України ракет-перехоплювачів, і закликав вдатися до справді рішучих дій.

Докладніше – в новині.

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