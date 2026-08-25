Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Упродовж 24 серпня російські війська завдали понад 1,3 тисячі ударів по території Донецької області. Внаслідок обстрілів поранень зазнали 15 цивільних, серед них – двоє дітей.

Про наслідки ворожих ударів розповіли в Національній поліції України.

Під вогнем опинилися п’ять населених пунктів. Найбільше постраждалих – у Слов’янську, де травмувалися восьмеро людей. Серед них – дівчина 2009 року народження та хлопець 2010 року народження.

Реклама

Ще четверо цивільних дістали поранення у Дружківці. У Біленькому постраждали двоє людей, у Краматорську – одна.

Російські атаки також спричинили руйнування цивільної інфраструктури. Загалом пошкоджено 37 об’єктів, зокрема 33 житлові будинки, заклад освіти та об’єкт інфраструктури.

Фото: Національна поліція України

Фото: Національна поліція України