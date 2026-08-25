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Агент РФ у Львові фотографував військові об’єкти та малював графіті для вербування українців

Безробітний чоловік збирав інформацію про критичну інфраструктури, військові об’єкти та державні установи.

Агент РФ у Львові фотографував військові об’єкти та малював графіті для вербування українців
Затримано безробітного у Львові
Фото: СБУ

У Львові контррозвідка СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби. За даними слідства, він збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, державні установи та місця базування українських військових.

Про це повідомляє в Telegram Служба безпеки України.

Як встановили правоохоронці, затриманий – безробітний мешканець Дніпропетровщини, якого російські спецслужби завербували дистанційно. Він одночасно виконував завдання  одразу для двох кураторів із держави-агресора.

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Один із них доручив агенту збирати розвіддані для підготовки можливих ударів по залізничній інфраструктурі, адмінібудівлях на Львівщині та Харківщині. Для цього чоловік приїхав до Львова. Тут він фотографував на телефон зовнішній вигляд потенційних цілей, визначав їхнє розташування та наносив відповідні геолокації на Google Maps.

Агент також придбав балончик із чорною фарбою та мав наносити на львівських будівлях графіті із посиланням на спеціальний чат-бот. Через нього російські спецслужби намагаються вербувати українців, пропонуючи їм гроші за виконання завдань.

СБУ затримала чоловіка під час чергової спроби сфотографувати українські об’єкти Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Скриншот переписки затриманого
Фото: СБУ
Скриншот переписки затриманого

  • По 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали ще двоє агентів ФСБ Росії, які наводили ворожий вогонь на позиції оборонців Донеччини. Одним із засуджених – безробітний із Дружківки, який коригував артилерійські обстріли на Краматорському напрямку. Інший засуджений – житель Краматорська, який працював на ФСБ.
  • Служба безпеки затримала на Рівненщині російського інформатора, який встановлював приховані телефонні камери для коригування ворожих обстрілів по західних областях України. За матеріалами справи, наведенням обстрілів займався працівник місцевого агропідприємства, який потрапив у поле зору російських спецслужбістів через Телеграм-канали з пошуку "легких заробітків".
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