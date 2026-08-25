У Львові контррозвідка СБУ затримала чоловіка, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби. За даними слідства, він збирав інформацію про об’єкти критичної інфраструктури, державні установи та місця базування українських військових.

Про це повідомляє в Telegram Служба безпеки України.

Як встановили правоохоронці, затриманий – безробітний мешканець Дніпропетровщини, якого російські спецслужби завербували дистанційно. Він одночасно виконував завдання одразу для двох кураторів із держави-агресора.

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Один із них доручив агенту збирати розвіддані для підготовки можливих ударів по залізничній інфраструктурі, адмінібудівлях на Львівщині та Харківщині. Для цього чоловік приїхав до Львова. Тут він фотографував на телефон зовнішній вигляд потенційних цілей, визначав їхнє розташування та наносив відповідні геолокації на Google Maps.

Агент також придбав балончик із чорною фарбою та мав наносити на львівських будівлях графіті із посиланням на спеціальний чат-бот. Через нього російські спецслужби намагаються вербувати українців, пропонуючи їм гроші за виконання завдань.

СБУ затримала чоловіка під час чергової спроби сфотографувати українські об’єкти Слідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ Скриншот переписки затриманого