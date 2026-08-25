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Понад 200 боїв вчора пройшли на фронті

Сили оборони уразили 11 районів зосередження живої сили, п’ять артилерійських систем, пункт управління БпЛА та ще один важливий об’єкт противника.

Понад 200 боїв вчора пройшли на фронті
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Розпочалася 1644-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 209 бойових зіткнень.

Як розповіли у Генштабі, вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет та здійснив 80 авіаційних ударів, під час яких скинув 234 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9641 дрон-камікадзе та здійснили 3203 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, 83 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Бачівськ, Кореньок, Рижівка, Товстодубове, Уланове, Волфине, Будки, Шпиль, Рогізне, Кучерівка, Безсалівка, Винторівка, Гаврилова Слобода, Старикове, Атинське, Вовківка, Малушине, Середина Буда та Яструбщина Сумської області; Янжулівка, Богданове та Клюси Чернігівської області. Авіаударів зазнало Товстодубове.

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За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження живої сили, п’ять артилерійських систем, пункт управління БпЛА та ще один важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано вісім боєзіткнень. Водночас агресор здійснив 74 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, сім з них - із застосуванням РСЗВ. Також противник завдав одного авіаудару, застосувавши дві КАБ.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Стариця, Радьківка та Зарубинка.

На Куп’янському напрямку відбулася одна наступальна дія ворога у бік Курилівки.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти 14 разів атакували у бік населених пунктів Лиман, Новоселівка, Діброва, Дробишеве та неподалік Ольгівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив десять штурмових дій у районах населених пунктів Крива Лука, Закітне, Діброва, Різниківка та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки.

На Краматорському напрямку російські загарбники наступальні дії не проводили.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 19 атак. Окупвнти вели штурмові дії у районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Новоселівка, Грузьке та у бік населених пунктів Вільне та Кучерів Яр.

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Двадцять дві атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися у бік населених пунктів Новий Донбас, Добропілля, Вільне, Новоолександрівка, Сергіївка, Муравка, Новопавлівка та в районі Родинського, Мирного, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив чотири атаки у районах Нового Запоріжжя, Андріївки-Клевцового, Олександрограда та Красногірського.

На Гуляйпільському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших захисників. Ворог намагався просунутися у районах Різдвянки, Рівного, Долинки, Гіркого, Данилівки та Лісного.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед неподалік Новояковлівки. 

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

  • Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1230 осіб. Також знешкоджено дев’ять бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб ППО, десять наземних робототехнічних комплексів, 1555 безпілотних літальних апаратів, 448 одиниць автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.
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