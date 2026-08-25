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Армія РФ вчора втратила 1230 солдатів і майже 50 артилерійських систем

Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 479 300 осіб. 

Армія РФ вчора втратила 1230 солдатів і майже 50 артилерійських систем
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1230 солдатів, 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 РСЗВ, засіб ППО, 10 НРК, 448 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 7 штук спецтехніки. 

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.26 склали:

  • особового складу – близько 1 479 300 (+1 230) осіб.
  • танків – 12 293 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 220 (+9) од.
  • артилерійських систем – 48 567 (+48) од.
  • РСЗВ – 2 058 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 587 (+1) од.
  • літаків – 440 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 378 (+10) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 479 882 (+1 555) од.
  • крилаті ракети – 5 052 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 139 221 (+448) од.
  • спеціальна техніка – 4 582 (+7) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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