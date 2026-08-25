Армія РФ вчора втратила 1230 солдатів і майже 50 артилерійських систем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.08.26 склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1230 солдатів, 9 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 РСЗВ, засіб ППО, 10 НРК, 448 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн та 7 штук спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 479 300 осіб.

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