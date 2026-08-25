Окупанти на світанку вбили двох людей у Запоріжжі

Ще одна людина поранена.

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Сьогодні на світанку росіяни атакували Запоріжжя. Загинули дві людини. У області ще одна жінка поранена.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, по обласному центру вдарила керована авіабомба. Пошкоджена проїздна частина дороги, виникла пожежа на відкритій території, є руйнування.

Фото: Запорізька ОВА Біблія на місці російського удару у Запоріжжі

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Загалом упродовж доби окупанти завдали 873 удари по 46 населених пунктах Запорізької області.

Війська РФ здійснили 17 авіаударів по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Новояковлівці, Листівці, Оріхову, Сонячному, Новосолошиному, Червоному Яру, Малій Токмачці, Преображенці, Любимівці та Омельнику.

632 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Балабине, Кушугум, Новотроїцьке, Новоолександрівку, Новояковлівку, Біленьке, Марʼївку, Григорівку,, Веселянку, Григорівку, Магдалинівку, Степногірськ, Плавні, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Щербаки, Преображенку, Малу Токмачку, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Воздвижівку, Гірке, Червону Криницю, Омельник та Васинівку.

Зафіксовано 2 обстріли з РСЗВ по Новоандріївці.

222 артилерійські удари прийшлися по Малокатеринівці, Червонодніпровці, Григорівці, Річному, Веселянці, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Плавнях, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Оріхову, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Преображенці, Малій Токмачці, Святопетрівці, Добропіллю, Червоній Криниці, Омельнику та Васинівці.

Надійшло 64 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.