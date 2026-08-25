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У Києві пройшов форум консервативних сил «35 років віри та свободи». Серед спікерів – Пенс, Келлог і Буданов

Під час заходу оголосили про початок роботи аналітичного центру «Центр віри та свободи».

У Києві пройшов форум консервативних сил «35 років віри та свободи». Серед спікерів – Пенс, Келлог і Буданов
Форум консервативних сил «35 років віри та свободи»
Фото: Надано координаторами форуму

У Києві відбувся міжнародний форум консервативних сил «35 років віри та свободи», у якому взяли участь понад 1 000 учасників. Виступали 48-й віце-президент США Майк Пенс, колишній спецпосланець США в Україні, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог та керівник Офісу президента, генерал-лейтенант Кирило Буданов

Координатори форуму повідомили, що під час заходу оголосили про початок роботи аналітичного центру «Центр віри та свободи», для розробки документів і рекомендацій політик, спрямованих на втілення консервативних підходів у відбудові України, а також майданчику для зв’язку з західними консерваторами.

Виступи під час форуму консервативних сил
Фото: Надано координаторами форуму
Виступи під час форуму консервативних сил

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Як розповів координатор форуму, руху молитовних сніданків та платформи «Українсько-американського партнерства», народний депутат VI–VIII скликань Павло Унгурян, на форумі  дискутували про національну безпеку й оборону, вільний ринок та економіку через розвиток громад. 

«Але перше й друге можливі лише тоді, коли вони будуються на цінностях, які пройшли випробування століттями. Це віра, міцна родина та патріотизм», — сказав він. 

А Марк Пенс у своєму виступі зауважив, що Радянський Союз «впав під вагою своєї корупції та пригнічення», і «уряди, засновані на страху, не можуть перемогти». 

Виступ під час форуму консервативних сил
Фото: Надано координаторами форуму
Виступ під час форуму консервативних сил

Буданов у свою чергу зазначив, що Центр віри та свободи об'єднає Україну, Сполучені Штати Америки та більшість країн цивілізованого світу. 

Аналітичний центр «Віри та свободи» (Think Tank) — українська аналітична платформа, заснована у 2026 році. Діяльність центру спрямована на розробку публічних політик, проведення досліджень та впровадження консервативних підходів у сфері державного управління, економіки та національної безпеки.

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