Вночі РФ запустила дві ракети та 150 дронів. ППО знешкодила частину цілей

Було влучання російських засобів нападу на 17 локаціях. У ще семи місцях впали уламки.

У ніч на 25 серпня російська армія атакувала Україну дронами та ракетами різних типів. ППО знешкодила 124 безпілотники, було влучання російських засобів нападу на 17 локаціях. У ще семи місцях впали уламки.

Про це повідомили у Повітряних силах.

«У ніч на 25 серпня (з 18:00 24 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл, керованою авіаційною ракетою Х-31П із Брянської обл., а також 150 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли там.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила і подавила 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 25 серпня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.