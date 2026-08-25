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У ніч проти 25 серпня російські війська атакували Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі на території поблизу торговельно-розважального центру, а також безпосередньо всередині будівлі. На місце події прибули рятувальники ДСНС, які загасили займання та не допустили подальшого поширення вогню.

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Унаслідок атаки пошкоджено вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення ТРЦ.

За попередньою інформацією, люди не постраждали: повідомлень про загиблих чи травмованих не надходило.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України