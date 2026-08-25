У ніч проти 25 серпня російські війська атакували Слобожанське Дніпровського району Дніпропетровської області.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Внаслідок обстрілу спалахнули пожежі на території поблизу торговельно-розважального центру, а також безпосередньо всередині будівлі. На місце події прибули рятувальники ДСНС, які загасили займання та не допустили подальшого поширення вогню.
Унаслідок атаки пошкоджено вантажний автомобіль та внутрішнє оздоблення ТРЦ.
За попередньою інформацією, люди не постраждали: повідомлень про загиблих чи травмованих не надходило.
- У ніч на 25 серпня ворожа армія понад 20 разів відкривала вогонь по Дніпропетровській області. Поранені троє людей. Ворог застосував дрони, артилерію і авіабомби.
- Під ударами були Нікопольський, Синельниківський та Дніпровський райони.