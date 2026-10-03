Росіяни атакували Північний міст (оновлено)

Росія атакувала Північний міст у Києві після серії атак по Південному мосту. Наразі є затримки у русі громадського транспорту.
Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко і "Київпастранс".
О 06:57 стало відомо про влучання в Північний міст. Екстрені служби прямували на місце.
Станом на 08:17, за інформацією КМВА,у Києві відновили рух чотирьох автобусних маршрутів, який раніше змінили через ранкову атаку РФ на Північний міст. Автобуси №21, 73, 101 та 114 курсують за постійними схемами, але із затримками.
Рух тролейбусів організовано:
На лівому березі, №№ 29, 30, 31, 47 — від вул. Милославської до Дарницької площі;
На правому березі, № 29, 30, 31, 47 — від залізничної платформи "Куренівка", ст.м. "Лукʼянівська", вул. Кадетський гай та ст. м "Мінська" до ст. м "Почайна".
Мер Кличко повідомив, що унаслідок атаки РФ по Північному мосту пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа.
Рух мостом з лівого на правий берег наразі перекрили.
Північний міст є важливим сполученням між великими житловими масивами Києва – Троєщиною, Воскресенкою, Райдужним та Оболонню.
Удари РФ по Південному мосту
- 1 жовтня росіяни вперше прицільно атакували Південний міст, що сполучає лівий і правий береги Києва. Спершу цілили в опори, потім – у дорожнє покриття. Мостом пролягає "зелена" гілка метрополітену, яка єдина працювала під час жовтих тривог.
- Станом на ранок 2 жовтня у Києві рух Південним мостом перекрили повністю. РФ щонайменше 4 рази атакувала Південний міст.
- За результатами засідання Ради оборони Києва, Віталій Кличко заявив, що метрополітен готовий відновити рух Південним мостом після серії ворожих атак, але після отримання експертного висновку про стан споруди від наукових інститутів.