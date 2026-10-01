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Київрада розгляне зміни до бюджету: збільшення суми на Сили оборони та виплати пораненим цивільним

Також йтиметься про підняття виплати медикам. 

Київрада розгляне зміни до бюджету: збільшення суми на Сили оборони та виплати пораненим цивільним
Віталій Кличко, ілюстративне фото
Фото: КМДА

Сьогодні, 1 жовтня, Київрада на засіданні має ухвалити проєкт рішення про коригування бюджету столиці та програми соціально-економічного розвитку. Зокрема йдеться про збільшення суми виділених грошей на Сили оборони та на виплати мобілізованим, а також про підняття виплати медикам, і запровадження нової одноразової допомоги цивільним, які отримали поранення внаслідок обстрілів, та членам родин загиблих.

Про це написав мер міста Віталій Кличко.

«Йдеться про виділення коштів на підтримку Сил безпеки та оборони України. Зазначу, що ми передбачали 1 млрд грн. Але, завдяки депутатам усіх фракцій, зокрема депутатам-військовим, знайшли можливість збільшити цю суму ще на 260 млн грн. Тобто, йдеться про виділення 1 млрд 260 млн грн нашим захисникам. Та, сподіваюся, ми сьогодні збільшимо цю суму до 1,5 млрд грн. Для цього в перерві засідання збереться бюджетна комісія, щоб ухвалити рішення про додаткові кошти», – повідомив очільник столиці.

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Також мер доручив депутатським фракціям і виконавчому органу протягом місяця опрацювати питання і знайти оптимальні рішення щодо збільшення фінансування програми «Захисник Києва» в межах можливостей міського бюджету.

Додатково сьогодні мають ухвалити виділення ще 375 млн грн на виплати мобілізованим у столиці. Також Київрада планує збільшити кошти на виплати столичним медикам. Зокрема, запровадити доплати медикам екстреної медицини, які виїжджають на місця влучань під час атак ворога на Київ.

В межах програми «Турбота. Назустріч киянам» депутати Київради мають збільшити видатки, пов’язані з виплатою людям, житло яких постраждало внаслідок російських обстрілів. А також запровадити нову одноразову допомогу цивільним, які отримали поранення внаслідок обстрілів, та членам родин загиблих цивільних.

У програмі «Підтримка киян – Захисників та Захисниць України» пропонується спростити процедуру отримання часткової компенсації за переобладнання житла для людей з інвалідністю внаслідок війни. 

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