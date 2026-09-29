У Солом'янському районі Києва знешкодили нездетоновані бойові частини двох балістичних ракет, якими ворог атакував вночі 29 вересня. Обидві впали впритул до житлових будинків.
Вага кожного бойового заряду – приблизно пів тонни, повідомили в поліції Києва. Вилучення проводили поліцейські вибухотехніки.
«Поліцейські вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан. Надалі, за допомогою спеціальної техніки, дані фрагменти будуть вивезені для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні», – повідомили правоохоронці.
Громадян закликали не наближатися до підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Про знахідку потрібно негайно повідомити за телефонами 101 або 102.
- Уночі 29 вересня Росія завдала чергового балістичного удару по столиці, при цьому продовжувала безперервну атаку реактивними дронами. Є ушкодження у кількох районах.