Їх вилучили і вивезли для остаточного знешкодження на полігоні.

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У Солом'янському районі Києва знешкодили нездетоновані бойові частини двох балістичних ракет, якими ворог атакував вночі 29 вересня. Обидві впали впритул до житлових будинків.

Вага кожного бойового заряду – приблизно пів тонни, повідомили в поліції Києва. Вилучення проводили поліцейські вибухотехніки.

«Поліцейські вибухотехніки перевели бойові частини у безпечний стан. Надалі, за допомогою спеціальної техніки, дані фрагменти будуть вивезені для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні», – повідомили правоохоронці.

Фото: поліція Києва Facebook Російська балістична ракета

Фото: поліція Києва в Facebook Російська балістика впала біля будинків

Громадян закликали не наближатися до підозрілих або вибухонебезпечних предметів. Про знахідку потрібно негайно повідомити за телефонами 101 або 102.