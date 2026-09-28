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У Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки по медичному центру постраждали троє людей. Про це повідомляє ДСНС.

Також унаслідок удару загорілася покрівля чотириповерхового житлового будинку, розташованого поруч із місцем влучання.

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Під час розвідки рятувальники врятували мешканку будинку. Пожежу на місці удару ліквідували.

Фото: надано ММ Добробут

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили атаку російського дрона по будівлі, де розташована лікарня "Добробут".