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У Голосіївському районі Києва дрон атакував будівлю медцентру, постраждали троє людей — ДСНС

РФ атакувала медцентр "Добробут".

У Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки по медичному центру постраждали троє людей. Про це повідомляє ДСНС.

Також унаслідок удару загорілася покрівля чотириповерхового житлового будинку, розташованого поруч із місцем влучання.

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Під час розвідки рятувальники врятували мешканку будинку. Пожежу на місці удару ліквідували.

Фото: надано ММ Добробут

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

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Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

У Повітряних силах ЗСУ підтвердили атаку російського дрона по будівлі, де розташована лікарня "Добробут".

  • Російська армія 28 вересня продовжує серію атак дронами по Києву. Ворог атакував місто і вночі, і вранці та вдень. Унаслідок ворожих атак постраждали вже 21 людина, серед них троє дітей. Одна жінка загинула.
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