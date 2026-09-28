У Голосіївському районі Києва внаслідок російської атаки по медичному центру постраждали троє людей. Про це повідомляє ДСНС.
Також унаслідок удару загорілася покрівля чотириповерхового житлового будинку, розташованого поруч із місцем влучання.
Під час розвідки рятувальники врятували мешканку будинку. Пожежу на місці удару ліквідували.
У Повітряних силах ЗСУ підтвердили атаку російського дрона по будівлі, де розташована лікарня "Добробут".
- Російська армія 28 вересня продовжує серію атак дронами по Києву. Ворог атакував місто і вночі, і вранці та вдень. Унаслідок ворожих атак постраждали вже 21 людина, серед них троє дітей. Одна жінка загинула.