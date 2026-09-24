В ОГП повідомили про викриття схеми системних поборів у київській комунальній лікарні

Задокументовано, що з початку січня 2026 року хірурги, ортопеди, травматологи та інші лікарі щоп’ятниці мали передавати гроші за операції та медичні маніпуляції, проведені протягом тижня.

У Києві викрили схему системних поборів із лікарів комунальної лікарні, повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, лікарів змушували щотижня платити керівництву за можливість оперувати пацієнтів і працювати за спеціальністю.

Задокументовано, що з початку січня 2026 року хірурги, ортопеди, травматологи та інші лікарі щоп’ятниці мали передавати гроші за операції та медичні маніпуляції, проведені протягом тижня. Кошти призначалися для двох завідувачів відділень та медичного директора.

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Один із завідувачів відповідав за збір грошей: мав списки проведених операцій, визначав суму для кожного лікаря та передавав частину коштів керівництву.

Тих, хто відмовлявся платити, погрожували не допускати до операцій, перевести на “паперову” роботу або позбавити бронювання від мобілізації. Один із лікарів, як встановило слідство, був змушений передати понад 40 тис. грн.

Правоохоронці документували щотижневі збори грошей протягом кількох місяців.

18 вересня за процесуального керівництва Київської міської прокуратури двом завідувачам відділень та медичному директору повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України - в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, поєднаному з вимаганням.

Трьом підозрюваним обрали запобіжні заходи. Двом завідувачам відділень – тримання під вартою з альтернативою застави, а медичному директору – нічний домашній арешт.

Прокуратура оскаржує рішення щодо медичного директора та наполягає на його відстороненні від посади.