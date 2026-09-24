Медикам столичної швидкої планують додатково платити за роботу під час атак

У Київській міській раді планують ввести додаткові виплати працівникам бригад швидких за роботу під час повітряних тривог та безпосередньо на місцях ураження внаслідок ворожих атак.

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Відповідний проект змін до міської цільової програми "Підтримка та розвиток охорони здоров’я столиці на 2024–2027 роки" підтримала постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, соціальної та ветеранської політики.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Києва.

Йдеться про працівників КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва".

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Під час обстрілів вони виїжджають у райони ураження, надають допомогу постраждалим і можуть продовжувати роботу навіть за повторної загрози. Відповідно, самі можуть потрапляти під повторні обстріли.

Проєкт змін передбачає безповоротну фінансову допомогу працівникам швидкої додатково до основної зарплати.

У разі ухвалення змін виплати нараховуватимуть:

за роботу під час повітряної тривоги;

за роботу безпосередньо на місці ураження;

за роботу на місці ураження під час повітряної тривоги — у цьому випадку передбачена вища ставка.

Розмір виплати розраховуватимуть пропорційно часу роботи або тривалості виїзду бригади у відповідних умовах. Про які конкретно суми мова, наразі не уточнюють.

Окрім доплат, зміни до програми передбачають фінансування спеціалізованого одягу для працівників бригад екстреної медичної допомоги — із відповідними захисними характеристиками для роботи в небезпечних умовах.

Коли потенційно буде ухвалене таке рішення та на яких умовах, наразі невідомо.