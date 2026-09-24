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Медикам столичної швидкої планують додатково платити за роботу під час атак

У Київській міській раді планують ввести додаткові виплати працівникам бригад швидких за роботу під час повітряних тривог та безпосередньо на місцях ураження внаслідок ворожих атак.

Медикам столичної швидкої планують додатково платити за роботу під час атак
Фото: Макс Требухов

Відповідний проект змін до міської цільової програми "Підтримка та розвиток охорони здоров’я столиці на 2024–2027 роки" підтримала постійна комісія Київської міської ради з питань охорони здоров’я, сім’ї, соціальної та ветеранської політики.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я міста Києва.

Йдеться про працівників КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва". 

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Під час обстрілів вони виїжджають у райони ураження, надають допомогу постраждалим і можуть продовжувати роботу навіть за повторної загрози. Відповідно, самі можуть потрапляти під повторні обстріли.

Проєкт змін передбачає безповоротну фінансову допомогу працівникам швидкої додатково до основної зарплати.

У разі ухвалення змін виплати нараховуватимуть:

  • за роботу під час повітряної тривоги;
  • за роботу безпосередньо на місці ураження;
  • за роботу на місці ураження під час повітряної тривоги — у цьому випадку передбачена вища ставка.

Розмір виплати розраховуватимуть пропорційно часу роботи або тривалості виїзду бригади у відповідних умовах. Про які конкретно суми мова, наразі не уточнюють.

Окрім доплат, зміни до програми передбачають фінансування спеціалізованого одягу для працівників бригад екстреної медичної допомоги — із відповідними захисними характеристиками для роботи в небезпечних умовах.

Коли потенційно буде ухвалене таке рішення та на яких умовах, наразі невідомо.

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