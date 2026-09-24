Кабінет Міністрів підтримав пропозицію Міністерства культури щодо встановлення у Києві пам’ятника гетьману України Івану Мазепі. Монумент планують розмістити на бульварі Тараса Шевченка – на місці, де раніше стояв демонтований пам’ятник Володимиру Леніну.

Про йдеться на сайті Міністерства культури.

Ініціатива належить президенту Володимиру Зеленському. Він озвучив її 28 червня року під час заходів до 30-річчя Конституції України у Києво-Печерській лаврі. Реалізацію ініціативи передбачає указ глави держави.

"Для нас важливо, щоб майбутній пам’ятник з’явився за результатами відкритого конкурсу, із залученням професійної спільноти та з дотриманням усіх необхідних процедур", – сказала віцепрем’єр-міністерка України з гуманітарної політики – міністерка культури України Тетяна Бережна.

Для визначення вигляду пам’ятника проведуть відкритий конкурс на найкращий ескізний проєкт. Його організують Міністерство культури, Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти і Київська міська державна адміністрація.

Мінкульт також виступить замовником проєктування та виготовлення пам’ятника. Встановлення монумента та благоустрій прилеглої території фінансуватимуть із бюджету Києва. Водночас для проєктування та виготовлення пам’ятника можуть залучити кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.