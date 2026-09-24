На Рівненщині є ушкодження інфраструктури через атаки РФ

У області повітряна тривога тривала всю ніч.

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Через російські атаки на Рівненщині є ушкодження інфраструктури. Люди цілі.

"Усю ніч та ранок на Рівненщині триває повітряна тривога. Наші сили ППО працюють. Тому загрозу можуть нести уламки ворожих цілей. Прошу враховувати це", – написав начальник ОВА Олександр Коваль.

Він повідомив, що є ушкодження інфраструктури.

За попередньою інформацією, люди не постраждали.

"Закликаю жителів області під час сигналу повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки", – наголосив він.