На Рівненщині є ушкодження інфраструктури через атаки РФ

Через російські атаки на Рівненщині є ушкодження інфраструктури. Люди цілі.
"Усю ніч та ранок на Рівненщині триває повітряна тривога. Наші сили ППО працюють. Тому загрозу можуть нести уламки ворожих цілей. Прошу враховувати це", – написав начальник ОВА Олександр Коваль.
Він повідомив, що є ушкодження інфраструктури.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
"Закликаю жителів області під час сигналу повітряної тривоги дотримуватися правил безпеки", – наголосив він.
- У ніч на 24 вересня російська армія атакувала Україну «Цирконами», балістикою та безпілотниками різних типів. ППО знешкодила 227 цілей ворога, у тому числі і протикорабельні та балістичні ракети.