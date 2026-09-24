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СБУ затримала підозрюваного у підготовці ракетного удару по підрозділу, що відновлює українські дрони

Чоловікові загрожує довічне. 

СБУ затримала підозрюваного у підготовці ракетного удару по підрозділу, що відновлює українські дрони
Затриманий підозрюваний
Фото: СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала чоловіка, якого підозрюють у підготовці ракетного удару по підрозділу, що відновлює українські дрони.

Як розповіли у СБУ, затриманим є завербований Росією мобілізований. Він наводив ворожий вогонь на позиції мотопіхотної бригади ЗСУ, в якій проходив службу.

Задокументували, як фігурант намагався скоригувати ракетну атаку РФ по своєму ремонтному батальйону, що відновлює безпілотні авіакомплекси. Для цього агент «злив» куратору від ФСБ координати українського рембату і перед його обстрілом планував завчасно залишити територію об’єкта під приводом поїздки до шпиталю.

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Співробітники СБУ затримали його в службовому авто, коли він виїхав за межі військової частини. Паралельно військова контррозвідка Служби безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських захисників.

Зʼясували, що фігурант був завербований ФСБ ще до його призову. Щоб залучити військовозобов’язаного до співпраці, російська спецслужба задіяла його родичку, яка проживає в РФ.

Після мобілізації він проходив службу на посаді майстра-електрика з ремонту безпілотних комплексів і одночасно збирав для ворога дані про пункти дислокації свого з’єднання та суміжних підрозділів.

Під час обшуків у затриманого вилучили 5 смартфонів, які він по черзі використовував для зашифрованого спілкування з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

  • Нещодавно суд визнав винним у держзраді 58-річного мешканця Миколаївщини, який працював провідним інженером-конструктором на одному з підприємств оборонно-промислового комплексу. Його засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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