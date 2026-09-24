У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

Над Молдовою вранці зафіксували чотири дрони і невідомі обʼєкти. Поліція перевіряє повідомлення про вибухи

За попередніми даними, повідомлень про постраждалих не надходило. 

Над Молдовою вранці зафіксували чотири дрони і невідомі обʼєкти. Поліція перевіряє повідомлення про вибухи
Дрон у Молдові
Фото: Поліція Молдови

Вранці 24 вересня під час масованих російських атак по Україні в повітряному просторі Молдови зафіксували чотири безпілотники та невідомі повітряні об'єкти.  Люди чули вибухи. Згодом поліція виявила місце вибуху, який чули в районі села Черниця Флорештського району.

Про це пише Newsmaker та поліція Молдови

Міноборони повідомило, що о 05:21 прикордонний патруль помітив невідомий об'єкт, що летів з боку села Велика Кішниця Вінницької області України у напрямку Василке Сорокського району. Пізніше він залишив повітряний простір Молдови.

Реклама

О 06:14–06:16 безпілотник перетнув кордон з боку Келименців Чернівецької області України у напрямку Ларги Бричанського району, а через дві хвилини повернувся до повітряного простору України.

Близько 06:35 ще один об'єкт увійшов до повітряного простору Молдови з боку Придністрянського Вінницької області у напрямку Воловиці Сорокського району. О 06:45 мешканці помітили його над Флорештським районом: він рухався маршрутом Гура-Кейнарулуй — Лунга — Бахрінешти — Гура-Каменчий.

Біля 06:58 безпілотник пролетів з боку Кодими Вінницької області у напрямку Соколи у придністровському регіоні. О 07:11 він зник із систем спостереження поблизу села Кунича Кам'янського району.

З міркувань безпеки повітряний простір на півночі Молдови тимчасово закрили. О 07:46 його знову відкрили.

Поліція також отримала два повідомлення про звуки, схожі на вибухи. Близько 07:45 їх почув мешканець Вадул-Рашкова Шолданештського району. За попередніми даними, звуки могли лунати з Кам'янки на лівому березі Дністра. Ще одне повідомлення надійшло з околиць села Черниця Флорештського району.

Поліція виявила місце вибуху, звуки якого було чути в районі села Черниця Флорештського району. Це у полі біля ферми. 

Дрон у полі в Молдові
Фото: Поліція Молдови
Дрон у полі в Молдові

За попередніми даними, повідомлень про постраждалих не надходило. На місце прямують усі спеціалізовані підрозділи поліції, щоб встановити обставини події та провести необхідні експертизи.

  • У Молдові від початку 2026 року зафіксували 39 випадків порушення повітряного простору безпілотниками. Також останнім часом у країні посилилася хвиля роспропаганди.
  • У 2022 році в Молдові зафіксували чотири випадки незаконного прольоту дронів у повітряному просторі країни.
  • У 2023 році таких випадків було шість, у 2024-му – десять, у 2025-му – 17. Від початку 2026 року зафіксували вже 39 таких фактів.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies