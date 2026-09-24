За попередніми даними, повідомлень про постраждалих не надходило.

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Вранці 24 вересня під час масованих російських атак по Україні в повітряному просторі Молдови зафіксували чотири безпілотники та невідомі повітряні об'єкти. Люди чули вибухи. Згодом поліція виявила місце вибуху, який чули в районі села Черниця Флорештського району.

Про це пише Newsmaker та поліція Молдови.

Міноборони повідомило, що о 05:21 прикордонний патруль помітив невідомий об'єкт, що летів з боку села Велика Кішниця Вінницької області України у напрямку Василке Сорокського району. Пізніше він залишив повітряний простір Молдови.

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О 06:14–06:16 безпілотник перетнув кордон з боку Келименців Чернівецької області України у напрямку Ларги Бричанського району, а через дві хвилини повернувся до повітряного простору України.

Близько 06:35 ще один об'єкт увійшов до повітряного простору Молдови з боку Придністрянського Вінницької області у напрямку Воловиці Сорокського району. О 06:45 мешканці помітили його над Флорештським районом: він рухався маршрутом Гура-Кейнарулуй — Лунга — Бахрінешти — Гура-Каменчий.

Біля 06:58 безпілотник пролетів з боку Кодими Вінницької області у напрямку Соколи у придністровському регіоні. О 07:11 він зник із систем спостереження поблизу села Кунича Кам'янського району.

З міркувань безпеки повітряний простір на півночі Молдови тимчасово закрили. О 07:46 його знову відкрили.

Поліція також отримала два повідомлення про звуки, схожі на вибухи. Близько 07:45 їх почув мешканець Вадул-Рашкова Шолданештського району. За попередніми даними, звуки могли лунати з Кам'янки на лівому березі Дністра. Ще одне повідомлення надійшло з околиць села Черниця Флорештського району.

Поліція виявила місце вибуху, звуки якого було чути в районі села Черниця Флорештського району. Це у полі біля ферми.

Фото: Поліція Молдови Дрон у полі в Молдові

За попередніми даними, повідомлень про постраждалих не надходило. На місце прямують усі спеціалізовані підрозділи поліції, щоб встановити обставини події та провести необхідні експертизи.