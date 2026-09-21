«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
ГоловнаСвіт

У Молдові від початку року зафіксували 39 випадків порушення повітряного простору дронами

Також спостерігається посилення хвилі російської пропаганди.

У Молдові від початку року зафіксували 39 випадків порушення повітряного простору дронами
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

У Молдові від початку 2026 року зафіксували 39 випадків порушення повітряного простору безпілотниками. Також останнім часом у країні посилилася хвиля роспропаганди.

Про це пише NewsMaker із посиланням на дані Центру стратегічних комунікацій та протидії дезінформації.

Зазначається, що у 2022 році в Молдові зафіксували чотири випадки незаконного прольоту дронів у повітряному просторі країни.

Реклама

У 2023 році таких випадків було шість, у 2024-му – десять, у 2025-му – 17. Від початку 2026 року зафіксували вже 39 таких фактів.

"Кількість інцидентів з безпілотниками в повітряному просторі Молдови значно зросла за останні місяці, враховуючи випадки, що призвели до вибухів. Кожен інцидент супроводжується хвилями пропаганди, які відволікають увагу реального агресора", – ідеться у повідомленні.

Пропаганда спрямована на залякування населення та підрив зусиль зі зміцнення обороноздатності країни.

Також йдеться про "навіювання страху та вплив на громадську думку" задля відмови від європейського шляху. Пропаганда спрямована на посилення "невдоволення діями чи бездіяльністю влади".

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies