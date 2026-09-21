У Молдові від початку року зафіксували 39 випадків порушення повітряного простору дронами

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У Молдові від початку 2026 року зафіксували 39 випадків порушення повітряного простору безпілотниками. Також останнім часом у країні посилилася хвиля роспропаганди.

Про це пише NewsMaker із посиланням на дані Центру стратегічних комунікацій та протидії дезінформації.

Зазначається, що у 2022 році в Молдові зафіксували чотири випадки незаконного прольоту дронів у повітряному просторі країни.

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У 2023 році таких випадків було шість, у 2024-му – десять, у 2025-му – 17. Від початку 2026 року зафіксували вже 39 таких фактів.

"Кількість інцидентів з безпілотниками в повітряному просторі Молдови значно зросла за останні місяці, враховуючи випадки, що призвели до вибухів. Кожен інцидент супроводжується хвилями пропаганди, які відволікають увагу реального агресора", – ідеться у повідомленні.

Пропаганда спрямована на залякування населення та підрив зусиль зі зміцнення обороноздатності країни.

Також йдеться про "навіювання страху та вплив на громадську думку" задля відмови від європейського шляху. Пропаганда спрямована на посилення "невдоволення діями чи бездіяльністю влади".