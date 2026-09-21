Вночі у Молдові зафіксували черговий дрон

У ніч на 21 вересня зафіксували черговий дрон у небі над Молдовою. Повітряний простір закривали на 24 хвилини.
Про це пише Newsmaker із посиланням на Міноборони країни.
За даними відомства, о 00:17 системи спостереження зафіксували несанкціонований перетин повітряного простору країни невідомим повітряним об'єктом.
Згідно з отриманими даними, літальний апарат рухався з боку села Трибусівка Вінницької області України у напрямку села Христова у придністровському регіоні Молдови. Потім він вирушив на північ, у бік міста Ямпіль, розташованого в прикордонній зоні.
Згодом об'єкт продовжив рух у напрямку до Дондюшани. О 00:38 було зафіксовано, що він прямує у бік Бричанського району. О 00:44 об'єкт зник із радарів поблизу села Табани Бричанського району.
«З метою безпеки повітряний простір на півночі країни було закрито на 24 хвилини», – зазначено у повідомленні.
- У ніч проти 20 вересня жителі Оргіївського та Каларашського районів Молдови повідомили поліцію про невідомий літальний об’єкт, схожий на безпілотник, а також вибух.
- Перед цим у районі Штефан-Воде зафіксували кілька невідомих літальних апаратів, які порушили повітряний простір країни.