Вночі у Молдові зафіксували черговий дрон

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У ніч на 21 вересня зафіксували черговий дрон у небі над Молдовою. Повітряний простір закривали на 24 хвилини.

Про це пише Newsmaker із посиланням на Міноборони країни.

За даними відомства, о 00:17 системи спостереження зафіксували несанкціонований перетин повітряного простору країни невідомим повітряним об'єктом.

Згідно з отриманими даними, літальний апарат рухався з боку села Трибусівка Вінницької області України у напрямку села Христова у придністровському регіоні Молдови. Потім він вирушив на північ, у бік міста Ямпіль, розташованого в прикордонній зоні.

Згодом об'єкт продовжив рух у напрямку до Дондюшани. О 00:38 було зафіксовано, що він прямує у бік Бричанського району. О 00:44 об'єкт зник із радарів поблизу села Табани Бричанського району.

«З метою безпеки повітряний простір на півночі країни було закрито на 24 хвилини», – зазначено у повідомленні.