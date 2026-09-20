У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Підозра директору НАБУ Кривоносу на прощання: чи законно діє Кравченко і якими будуть політичні наслідки
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
Прокопенко: «Азов» на Донеччині протистоїть силам у співвідношенні 1 до 6, ворог не досяг жодної стратегічної мети за літо
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
ГоловнаСвіт

Мелоні обіцяє обмежити кількість іноземних учнів в італійських школах

Також уряд внесе законопроєкт, яким заборонять закривати обличчя.

Мелоні обіцяє обмежити кількість іноземних учнів в італійських школах
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні
Фото: EPA-EFE/ALESSANDRO DELLA VALLE

Уряд Італії готує два законопроєкти, які заборонять закривати дівчатам обличчя в школах і обмежать кількість іноземних учнів у класах. 

Про це заявила прем'єр-міністерка країни Джорджа Мелоні під час виступу на щорічному заході молодіжного крила її партії «Брати Італії», передає Politico.

За словами Мелоні, італійські діти не повинні почуватися меншістю в освітніх закладах. Вона підкреслила, що коли більшість дітей у класі не розуміють мову викладання, це вже не інтеграція, а занедбаність.

За даними дослідницького інституту Fondazione ISMU, зараз в італійських школах навчається близько 930 тисяч учнів без громадянства Італії. Це майже 11,6% від загальної кількості школярів. При цьому за останнє десятиліття кількість іноземних неповнолітніх у країні зменшилася на 4,5%.

Деталей щодо того, які саме ліміти для іноземних учнів планує ввести уряд, Мелоні поки не розкрила.

  • Першою країною Євросоюзу, яка заборонила носіння в громадських місцях мусульманського одягу, що повністю приховує обличчя, стала Франція.
  • У 2018-му Данія ухвалила закон, який забороняє з'являтися в громадських місцях у головних уборах та елементах одягу, які повністю закривають обличчя.
  • У Німеччині схожий закон ухвалили в 2017-му - жінкам на державній службі не дозволяють носити головний убір, що закриває обличчя, зокрема, нікаб чи паранджу. 
  • Того ж року парламент Нідерландів проголосував за запровадження заборони на носіння паранджі та нікаба.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies