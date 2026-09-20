Мелоні обіцяє обмежити кількість іноземних учнів в італійських школах

Уряд Італії готує два законопроєкти, які заборонять закривати дівчатам обличчя в школах і обмежать кількість іноземних учнів у класах.

Про це заявила прем'єр-міністерка країни Джорджа Мелоні під час виступу на щорічному заході молодіжного крила її партії «Брати Італії», передає Politico.

За словами Мелоні, італійські діти не повинні почуватися меншістю в освітніх закладах. Вона підкреслила, що коли більшість дітей у класі не розуміють мову викладання, це вже не інтеграція, а занедбаність.

За даними дослідницького інституту Fondazione ISMU, зараз в італійських школах навчається близько 930 тисяч учнів без громадянства Італії. Це майже 11,6% від загальної кількості школярів. При цьому за останнє десятиліття кількість іноземних неповнолітніх у країні зменшилася на 4,5%.

Деталей щодо того, які саме ліміти для іноземних учнів планує ввести уряд, Мелоні поки не розкрила.