Саудівська Аравія підтвердила, що єменські хусити намагалися атакувати столицю балістичною ракетою

Саудівська Аравія підтвердила, що єменські повстанці-хусити намагалися атакувати її столицю балістичною ракетою. Це перша атака на Ер-Ріяд від початку ескалації бойових дій із підтримуваними Тегераном повстанцями, яка відкрила новий фронт у війні з Іраном.

Про це пише АР.

Зазначається, що ракету було перехоплено. Деякі жителі Ер-Ріяда чули вибух, а згодом побачили стовп диму поблизу аеропорту. Повідомлень про загиблих, поранених або руйнування не надходило.

Реклама

У заяві також йдеться, що хусити намагалися атакувати цивільну інфраструктуру в портовому місті Янбу на Червоному морі, де закінчується важливий саудівський нафтопровід, а також у Таїфі, Байші та Фарасані. За даними коаліції, усі ці атаки були відбиті. Додаткових подробиць не надали.

Раніше хусити заявили, що завдали ударів по «чутливих об'єктах» в Ер-Ріяді та об'єктах саудівської нафтової компанії Aramco в Янбу, спричинивши «масштабні пожежі».

Посилення конфлікту поблизу іншого важливого глобального торговельного маршруту створило новий тиск на світові ринки.

Представник військового крила хуситів бригадний генерал Яхья Сарі заявив, що повстанці атакували за допомогою крилатих і балістичних ракет, а також безпілотників. Він також стверджував, що Саудівська Аравія намагалася завдати удару по підконтрольному повстанцям місту Сана в сусідньому Ємені, але не навів подробиць.

Останніми днями відбулася низка нових ескалацій. У четвер повідомили про першого цивільного загиблого: саудівська цивільна оборона заявила, що уламки перехопленого безпілотника хуситів убили громадянина Ємену, який проживав у Саудівській Аравії.

У середу Саудівська Аравія заявила, що хусити намагалися атакувати Мекку, найсвятіше місто ісламу, безпілотником, який, за її словами, було перехоплено. Хусити рішуче заперечили це звинувачення.