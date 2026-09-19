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Вперше з моменту ескалації атак хуситів у Ер-Ріяді пролунала повітряна тривога

ЗМІ повідомили про вибухи у столиці Саудівської Аравії.

Вперше з моменту ескалації атак хуситів у Ер-Ріяді пролунала повітряна тривога
Фото: EPA/UPG

Вперше з моменту ескалації атак хуситів у Ер-Ріяді пролунали сигнали повітряної тривоги, повідомляє BBC.

Служба цивільної оборони Саудівської Аравії розіслала попередження для столиці та кількох інших регіонів пізно ввечері в п’ятницю та вранці в суботу на тлі подальшої ескалації конфлікту між Королівством і хуситами, яких підтримує Іран.

Журналісти Reuters та AFP повідомляли, що чули вибухи в столиці. Мешканців закликали уникати скупчень людей.

Нещодавно хусити захопили контроль над стратегічним портовим містом Мокка та островом Перім, що відкривають шлях до важливого судноплавного маршруту, який країни Перської затоки використовують для експорту товарів до Азії та Європи.

Військовий речник хуситів заявив, що морська блокада стала відповіддю на блокаду Саудівською Аравією портів і аеропортів у контрольованій угрупованням північно-західній частині Ємену. Саудівські судна використовують цю ділянку Червоного моря для експорту нафти відтоді, як війна США та Ізраїлю з Іраном фактично заблокувала Ормузьку протоку.

Минулого тижня хусити атакували дронами та ракетами кілька саудівських нафтових, спричинивши пожежі, що призвели до тимчасового призупинення операцій.

  • Напади на нафтові об’єкти Саудівської Аравії безпосередньо вплинули на світові енергетичні ринки: останніми тижнями ціни на бензин і дизельне пальне в багатьох країнах різко зросли, що посилило й без того високі витрати, спричинені блокуванням Ормузької протоки.
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