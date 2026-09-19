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США та Данія досягли угоди про безпеку Гренландії

Натяки Трампа щодо анексії острова мають припинитися.

США та Данія досягли угоди про безпеку Гренландії
Гренландія
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати та Данія досягли компромісу щодо безпекової ситуації з островом Гренландія, завершивши період нестабільності, спричинений бажанням президента США Дональда Трампа отримати контроль над напівавтономною територією.

Як пише BBC, дипломатичну суперечку буде вирішено підписанням угоди, відповідно до якої інтереси США в Арктиці враховано, а статус Гренландії більше не буде предметом суперечок з боку Вашингтона.

Дональд Трамп заявив, що угода "нічого не коштуватиме США", натомість він отримає змогу "робити все, що потрібно для захисту та безпеки Гренландії". Відповідно до домовленостей, жодна країна-суперник США не зможе мати на острові військову присутність або інвестувати в нього без письмового дозволу Вашингтона.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підтвердила, що підписання угоди відбудеться у Нью-Йорку на полях тижня високого рівня Генасамблеї ООН. Після цього має відбутися її ратифікація у парламенті. Очільник уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен згоден з положеннями документа і вважає його вигідним для всіх сторін.

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