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ЄС не визнає "вибори" до Держдуми на окупованих територіях України

Євросоюз "не визнає і ніколи не визнає" ані проведення таких виборів на окупованій території України, ані їхніх результатів.

ЄС не визнає "вибори" до Держдуми на окупованих територіях України
Голосування у Росії відбудеться 18-20 вересня
Фото: Центр протидії дезінформації

Євросоюз не визнає проведення Росією так званих виборів до Державної думи на тимчасово окупованих територіях України та їхніх результатів.

Про це заявив речник Європейської комісії Крістіан Віганд на брифінгу в Брюсселі, пише "Радіо Свобода".

"Ми однозначно засуджуємо незаконну організацію Російською Федерацією так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України. Ці так звані вибори є ще одним грубим порушенням міжнародного права", – сказав Віганд.

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Він наголосив, що ЄС "не визнає і ніколи не визнає" ані проведення таких виборів на окупованих українських територіях, ані їхніх результатів.

"Ті, хто бере участь в організації цих фіктивних виборів або висувається на них кандидатами, будуть притягнуті до відповідальності за свої дії", – додав речник.

У Єврокомісії також заявили про погіршення умов для політичної конкуренції безпосередньо в Росії.

"Те, як проводяться вибори до Державної думи, підкреслює тривалу й поглиблену ерозію демократії в Росії", – заявив Віганд.

За його словами, російська влада посилила систематичні репресії, щоб усунути опозиційні сили від політичної конкуренції. Серед прикладів він назвав недопуск кандидатів від партії "Яблоко" та тривалі тюремні терміни за висловлення політичної опозиції.

"Кремль позбавляє виборців у Росії справжнього вибору щодо майбутнього їхньої країни. Він серйозно обмежує їхній доступ до незалежної інформації", – сказав речник.

Віганд додав, що ЄС продовжить підтримувати російські організації громадянського суспільства, правозахисників та незалежні медіа.

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У Єврокомісії також висловили занепокоєння через рішення Росії не запрошувати спостерігачів ОБСЄ на парламентські вибори, попри відповідні міжнародні зобов'язання.

Основне голосування на виборах до Держдуми РФ триває 18–20 вересня. Росія також організовує голосування на тимчасово окупованих територіях України. Україна та західні держави не визнають результати таких голосувань.

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