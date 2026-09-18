Туск: Польща долучилася до антибалістичної коаліції

Польща долучилася до антибалістичної коаліції

Про це оголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За його словами, до цього об'єднання входять європейські та українські компанії, а також низка держав, які спільно працюватимуть над безпекою повітряного простору.

Під час перемовин із президентом України Володимиром Зеленським сторони вже узгодили конкретні форми й рамки майбутньої співпраці. За словами очільника польського уряду, це рішення в перспективі гарантуватиме значно вищий рівень захисту для неба всієї Європи, включаючи й Польщу.