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Туск: Польща долучилася до антибалістичної коаліції

Польський прем’єр і український президент вже узгодили конкретні форми й рамки майбутньої співпраці.

Туск: Польща долучилася до антибалістичної коаліції
Дональд Туск
Фото: EPA

Польща долучилася до антибалістичної коаліції 

Про це оголосив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

За його словами, до цього об'єднання входять європейські та українські компанії, а також низка держав, які спільно працюватимуть над безпекою повітряного простору. 

Під час перемовин із президентом України Володимиром Зеленським сторони вже узгодили конкретні форми й рамки майбутньої співпраці. За словами очільника польського уряду, це рішення в перспективі гарантуватиме значно вищий рівень захисту для неба всієї Європи, включаючи й Польщу.

  • У липні Україна, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Сполучене Королівство оголосили про створення Інтегрованої коаліції антибалістичної оборони.
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