Канада планує долучитися до кредитної програми ЄС для України на 90 млрд євро

Канада планує приєднатися до програми кредитування України Ukraine Support Loan загальним обсягом 90 млрд євро.

У Брюсселі вже тривають відповідні технічні консультації між Єврокомісією та канадською стороною, передає «Європейська правда».

Речник Єврокомісії Балаж Уйварі пояснив, що правила Євросоюзу дозволяють залучати до цього кредитного механізму країни поза межами блоку. Для цього партнери повинні суттєво допомагати Україні у фінансовій і військовій сферах, мати безпекову угоду з ЄС і розділити витрати на обслуговування позики. За словами Уйварі, Оттава повністю відповідає критеріям завдяки діючому партнерству з Євросоюзом у межах оборонної ініціативи SAFE.

Перемовини наразі тривають, а розширення кола учасників дасть змогу Україні обирати найкращу та найнеобхіднішу військову продукцію для власних потреб. Речник також нагадав, що раніше до цієї кредитної програми вже успішно приєдналася Британія.