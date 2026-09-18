Влітку цього року було вперше підтверджено масове застосування RM48U.

Армія РФ почала масово використовувати проти України модифіковані навчальні ракети RM48U, які запускають із комплексів С-400. Вони поступаються "Іскандерам" за потужністю та точністю, однак дозволяють РФ економити більш сучасні балістичні ракети.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією військових аналітиків Офісу генерального прокурора, ракети 48Н6 у варіанті RM48U становили понад половину з 228 балістичних і гіперзвукових ракет, які Росія запустила по Україні в липні та на початку серпня.

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RM48U походить від російського терміна "ракета-ціль". Спочатку такі ракети використовували для навчань, однак після модифікації їх почали застосовувати для ударів по наземних цілях. Ракета рухається балістичною траєкторією на високій швидкості.

Водночас RM48U має меншу потужність і точність, ніж російська балістична ракета "Іскандер".

За даними Reuters, цього літа вперше було підтверджено масове застосування RM48U. Їх запускають із російських зенітно-ракетних комплексів С-400.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили, що Росія планує більш ніж удвічі збільшити виробництво таких ракет. Якщо торік РФ виготовила близько 200 RM48U, то цього року планує виробити до 480 одиниць.

Старший науковий співробітник британського аналітичного центру RUSI Сідхарт Каушал зазначив, що масове використання RM48U може дозволяти Росії витрачати менше високоточних ракет під час ударів по менш важливих цілях.

"Їхнє використання дозволяє росіянам заощаджувати потужніші ракети, які вони мають – "Іскандери", а також KN-23 та "Циркони" – для зимового періоду, коли вони, ймовірно, захочуть активізувати кампанію із застосуванням балістичних ракет", – сказав Каушал.