В.о. генпрокурора Ковальський зробив першу заяву і пообіцяв завершити процедури щодо "Карфагена"

Ковальський також заявив про готовність взаємодіяти з НАБУ та САП "професійно і в межах закону".

Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що найближчими днями будуть завершені службові та кадрові процедури щодо працівників прокуратури у зв’язку з обставинами, які розслідують у межах операції "Карфаген".

Про це він зазначив у першій заяві – дописі у Facebook.

"Нікого не будемо звинувачувати до встановлення вини у передбаченому законом порядку. Але й посада прокурора не може бути приводом когось захищати чи створювати для нього особливі умови", – заявив Ковальський.

За його словами, він проведе робочі зустрічі з керівниками ключових напрямів Офісу генерального прокурора та регіональних прокуратур. Під час них планують обговорити проблемні напрямки, резонансні провадження, кадрові питання та рішення, які не можуть відкладатися.

Ковальський також заявив про готовність взаємодіяти з НАБУ та САП "професійно і в межах закону". Він наголосив, що кожен орган має виконувати свою роботу в межах визначених повноважень.

Напередодні, 17 вересня, президент Володимир Зеленський поклав виконання обов’язків генерального прокурора на Ковальського, який до цього очолював Хмельницьку обласну прокуратуру.

Ковальський став в.о. генпрокурора після відставки Руслана Кравченка. Зеленський затвердив його звільнення указом 15 вересня.