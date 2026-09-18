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В.о. генпрокурора Ковальський зробив першу заяву і пообіцяв завершити процедури щодо "Карфагена"

Ковальський також заявив про готовність взаємодіяти з НАБУ та САП "професійно і в межах закону".

В.о. генпрокурора Ковальський зробив першу заяву і пообіцяв завершити процедури щодо "Карфагена"
Антон Ковальський
Фото: Фейсбук Антона Ковальського

Виконувач обов’язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що найближчими днями будуть завершені службові та кадрові процедури щодо працівників прокуратури у зв’язку з обставинами, які розслідують у межах операції "Карфаген".

Про це він зазначив у першій заяві – дописі у Facebook.

"Нікого не будемо звинувачувати до встановлення вини у передбаченому законом порядку. Але й посада прокурора не може бути приводом когось захищати чи створювати для нього особливі умови", – заявив Ковальський.

За його словами, він проведе робочі зустрічі з керівниками ключових напрямів Офісу генерального прокурора та регіональних прокуратур. Під час них планують обговорити проблемні напрямки, резонансні провадження, кадрові питання та рішення, які не можуть відкладатися.

Ковальський також заявив про готовність взаємодіяти з НАБУ та САП "професійно і в межах закону". Він наголосив, що кожен орган має виконувати свою роботу в межах визначених повноважень.

  • Рішенню передував скандал навколо розслідування НАБУ та САП "Карфаген". Після нього Кравченко спочатку подав у відставку, а згодом заявив про підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.
  • В ніч на 14 вересня Руслан Кравченко виїхав за кордон, під приводом відрядження. 
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