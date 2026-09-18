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23 учасникам шахрайських спільнот оголосили підозри в видурюванні грошей в українців та іноземців

Поліцейські провели 239 обшуків.

23 учасникам шахрайських спільнот оголосили підозри в видурюванні грошей в українців та іноземців
Один із затриманих
Фото: Нацполіція

Українські правоохоронці упродовж майже місяця припинили діяльність низки скам-спільнот, заблокували тисячі фішингових ресурсів та вилучили техніку, яка могла використовуватися для заволодіння грошима українців та іноземців. 

Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора

В межах операції «WallHack» протягом липня-серпня 2026 року викрили учасників скам-спільнот (від англ. scam – афера, шахрайство) у Києві та 19 областях України. Ділки використовували месенджери для координації шахрайської діяльності та поширення посилань на підроблені сайти. 

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Такі ресурси імітували торгові платформи, банківські та державні сервіси, а також сайти міжнародних організацій. За їх допомогою зловмисники отримували платіжні дані громадян України та країн Євросоюзу, а також доступ до рахунків у системах дистанційного банківського обслуговування.

Поліцейські провели 239 обшуків і вилучили майже 600 одиниць комп’ютерної техніки. Також заблокували тисячі фішингових посилань та припинили діяльність 300 Telegram-каналів, загальне охоплення яких становило понад 5 тисяч учасників.

Шахрайські повідомлення
Фото: Нацполіція
Шахрайські повідомлення

За результатами проведених заходів 23 особам повідомили про підозру, 8 фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Щодо чотирьос із них суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. П’ять кримінальних проваджень вже направлено до суду з обвинувальними актами. Одне з них стосується організованої злочинної групи.

Наразі правоохоронці аналізують отриману в ході обшуків інформацію та формують доказову базу для притягнення до відповідальності усіх причетних до злочинних схем. 

Повне коло потерпілих та остаточна сума завданих збитків встановлюються. Викриттю зловмисників сприяли працівники Національного банку України та АТ «Універсал Банк» (monobank).

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