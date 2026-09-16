Апеляція ВАКС залишила під вартою посадовця Офісу Генпрокурора Кропиву із заставою у 120 млн грн

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиви.
Як повідомила пресслужба АП ВАКС, колегія суддів відхилила скарги захисту і підтвердила ухвалу від 6 вересня про тримання посадовця під вартою з альтернативою внесення 120 млн грн застави.
Підозрюваний досі перебуває під арештом, оскільки визначену суму застави за нього не внесли. Рішення Апеляційної палати набрало законної сили одразу після проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.
Що відомо про операцію «Карфаген»
- НАБУ і САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України".
- Антикорупційні органи заявили, що учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських колцентрів та легалізації майна.
- В Офісі Генпрокурора відреагували на можливу причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими колцентрами. Там заявили, що усі обставини має встановити слідство.
- Генпрокурор заперечив свою причетність до схеми і доручив пройти поліграф усім працівникам прокуратури, які розслідують справи про незаконні кол-центри. Також Кравченко подав заяву про відставку.
- У відео НАБУ фігурували організатор — посадовець ОГП, якого називають "Канцлер". А також "Шеф", "Муза" та інші учасники схеми. Загалом НАБУ заявило про викриття п’ятьох осіб у межах провадження за ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна).
- 6 вересня суд відправив під варту співробітника ОГП Сергія Кропиву. 8 вересня «запобіжку» обрали довіреній особі «Канцлера».
- Згодом звільнилася з роботи перша заступниця ексгенпрокурора Кравченка Марія Вдовиченко.
- 15 вересня Верховна Рада підтримала звільнення Кравченка з посади. Перед тим він уночі виїхав за кордон.