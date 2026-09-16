Апеляція ВАКС залишила під вартою посадовця Офісу Генпрокурора Кропиву із заставою у 120 млн грн

Гроші за нього наразі не внесли.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід для заступника начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генерального прокурора Сергія Кропиви.

Як повідомила пресслужба АП ВАКС, колегія суддів відхилила скарги захисту і підтвердила ухвалу від 6 вересня про тримання посадовця під вартою з альтернативою внесення 120 млн грн застави.

Підозрюваний досі перебуває під арештом, оскільки визначену суму застави за нього не внесли. Рішення Апеляційної палати набрало законної сили одразу після проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

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