ОГП: Трьом військовослужбовцям обрали запобіжні заходи у справі про стеження та підкидання наркотиків за екскомандиром «Маґури»

Печерський районний суд Києва обрав трьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одному з них визначили заставу у розмірі 14,9 млн грн, двом іншим – по 12,6 млн грн кожному.
Про це пише Офіс генпрокурора.
"Троє колишніх правоохоронців, які нині є військовослужбовцями однієї з бригад Сил оборони, підозрюються в незаконному стеженні за екскомбатом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", проникненні до його автомобіля та підкиданні близько 30 пакетів із канабісом і PVP для створення штучних доказів", – ідеться у повідомленні.
Підозрюваних затримали та повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України.
Наразі всі троє перебувають під вартою. Суд визначив їм альтернативу у вигляді застави.
Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Що передувало
- 28 серпня вдень у Харкові автомобіль військового Олександра Ширшина зупинила поліція. За словами військовослужбовця, правоохоронці заявили, що мають інформацію про те, що він «під чимось». Ширшин запропонував пройти перевірку, йому сказали, що робити це потрібно в медзакладі, і попросили оглянути його авто.
- За словами військового, в багажнику забороненого не знайшли, після чого правоохоронці попросили оглянути салон і багато разів запитали, чи має він щось заборонене. Після огляду салону і особистих речей вони попросили оглянути підлокітник.
- «Я тим підлокітником не користуюся, бо це заднє сидіння, відкриваю підлокітник – там якийсь пакет. Я його дістаю, він каже: “Що це?” Я кажу: “Я не знаю”. Я його розгортаю, а там – трава з вагами. І купа пакетиків», – сказав він.
- Слідчі дії тривали декілька годин, Ширшин залучив адвокатів. Після першого обшуку машини поліцейські знайшли пакети не лише з «травою», а й з іншими речовинами.
- Військовий заявив, що наркотики підкинули сплановано.
- Олександр Ширшин заявив, що до того, як у його авто підкинули наркотики, за ним стежили. За його словами, в березні до його житла виламали двері, при цьому з будинку нічого не взяли. Він звернувся до поліції, але про рух справи інформації немає.