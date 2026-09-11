ОГП: Трьом військовослужбовцям обрали запобіжні заходи у справі про стеження та підкидання наркотиків за екскомандиром «Маґури»

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Печерський районний суд Києва обрав трьом підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одному з них визначили заставу у розмірі 14,9 млн грн, двом іншим – по 12,6 млн грн кожному.

Про це пише Офіс генпрокурора.

"Троє колишніх правоохоронців, які нині є військовослужбовцями однієї з бригад Сил оборони, підозрюються в незаконному стеженні за екскомбатом 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура", проникненні до його автомобіля та підкиданні близько 30 пакетів із канабісом і PVP для створення штучних доказів", – ідеться у повідомленні.

Підозрюваних затримали та повідомили їм про підозру за ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 182, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 Кримінального кодексу України.

Наразі всі троє перебувають під вартою. Суд визначив їм альтернативу у вигляді застави.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Що передувало