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Українські правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді десятьом мешканцям Криму

Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Українські правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді десятьом мешканцям Криму
Фото: Нацполіція

Українські правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді десятьом мешканцям Криму. Фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як розповіли у Нацполіції, у 2014 році після окупації півострова десятеро місцевих мешканців зробили свідомий вибір на користь держави-агресора.

Встановили особи мешканців півострова та зібрали докази їхньої протиправної діяльності оперативники Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області Нацполіції та детективи територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому. 

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Прийняте навесні 2014 року рішення не обмежилося самим фактом добровільного переходу на бік ворога. Фігуранти вирішили проходити службу у військових структурах РФ та виконувати покладені на них функції в інтересах держави-агресора.

Ці люди уклали контракти про проходження військової служби у підрозділах протиповітряної оборони, зенітних ракетних полках, структурах бойового управління повітряно-космічних сил та на випробувальному полігоні. 

До прикладу, один із підозрюваних став заступником командира зенітного ракетного дивізіону з військово-політичної роботи. Інші відповідали за роботу командного пункту та радіолокаційної групи. Ще кілька фігурантів обійняли керівні посади в автомобільній службі та службі радіаційного, хімічного і біологічного захисту.

Більшість фігурантів досі продовжують службу у військових формуваннях держави-агресора. Щонайменше троє чоловіків упродовж 2020-2021 років звільнилися з лав зс РФ.

На підставі зібраних доказів десятьом фігурантам заочно повідомили про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. 

Наразі правоохоронці продовжують роботу з ідентифікації та притягнення до відповідальності кожного, хто зрадив Україну та став на бік ворога, незалежно від того, скільки часу минуло від моменту вчинення злочину.

  • Прокуратура АР Крим та м. Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього “міністра” окупаційного уряду Криму Сергія Колобова.
  • Його судитимуть за державну зраду. Чоловіка затримали 18 червня 2026 року в Києві.
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