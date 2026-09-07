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СБУ заочно повідомила про підозру чотирьом прихильникам "руського миру" на Херсонщині

Підозрювані співпрацюють з РФ та обіймають посади в окупаційних структурах.

СБУ заочно повідомила про підозру чотирьом прихильникам "руського миру" на Херсонщині
Фото: СБУ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру чотирьом громадянам України, які, за даними слідства, співпрацюють із Росією на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Один із підозрюваних, за даними СБУ, очолював осередок російського руху "Юнармія" в окупованій школі. Згодом він став "депутатом" окупаційного "совєта", а пізніше приєднався до збройних сил РФ та брав участь у бойових діях проти України.

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Інший фігурант очолив так званий "Херсонський митний пост", який працює у структурі російської митниці.

Ще один підозрюваний став "депутатом Херсонської обласної думи". За даними СБУ, він бере участь у політичних заходах окупантів та публічно виправдовує російську агресію проти України.

Четверта фігурантка під час окупації Херсона добровільно обійняла керівну "посаду" у незаконному Пенсійному фонді.

Після звільнення Херсона вона, за даними слідства, втекла на лівобережжя області, яке нині перебуває під російською окупацією.

Фігурантам заочно повідомили про підозру за статтями 111-1, 110 та 436-2 Кримінального кодексу України.

Заходи проводили співробітники Управління СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

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