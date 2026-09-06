ВАКС обирає запобіжний захід заступнику начальника департаменту ОГП

У Вищому антикорупційному суді 6 вересня розглядають питання про обрання запобіжного заходу заступнику начальника Департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора Сергію Кропиві, якого підозрюють у сприянні діяльності мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

Про це повідомляє Суспільне.

На початку засідання адвокати Кропиви попросили суд відкласти розгляд клопотання. Вони пояснили, що підозрюваний отримав документи незадовго до засідання, тому захист не встиг із ними ознайомитися та підготувати письмову позицію.

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Засідання продовжили о 15:00.

Прокурор САП заявив, що Кропива, окрім "кришування" колцентрів, підозрюється у легалізації майна з серпня 2025 по вересень 2026 року на суму в 41,7 млн грн. В цей час він перебував і досі перебуває на посаді в Офісі генпрокурора, пише Центр протидії корупції.

Також, Кропива підозрюється у легалізації майна під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації з серпня 2023 по травень 2025 року. Йдеться про легалізацію майна на суму 48,2 млн грн. До слова, очільником Одеської ОВА в той час і дотепер залишається Олег Кіпер.

"В одній з розмов з водієм Кропива зазначив, що треба ставати заступником генпрокурра.

Кропива: Надо замом становиться, чувствую

Водій: Вы в принципе и так почти зам

Кропива: Да, но просто информационно не хочу на себя говно выталкивать

Водій: Да-да, там сразу вас на крючок…

Кропива: Не, мне капец, там есть столько, за что меня можно приколпашить", - додають у ЦПК.

Спеоперація НАБУ і САП "Карфаген". Що відомо

НАБУ та САП 4 вересня заявили про проведення спецоперації із викриття злочинної організації "на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України".

За даними НАБУ та САП, учасники організації можуть бути причетні до "кришування" мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна.

В Офісі Генпрокурора відреагували на можливу причетність одного з працівників до роботи з шахрайськими кол-центрами. Там заявили, що усі обставини має встановити слідство.

За даними слідства НАБУ і САП відомо, що у 2025 році один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора створив та очолив злочинну організацію.

Учасники організації займалися "кришуванням" шахрайських кол-центрів, завдяки чому отримували мільйонні доходи. Під підозрою п'ятеро осіб.

У відео НАБУ фігурують організатор — посадовець ОГП, якого називають "Канцлер". А також "Шеф", "Муза" та інші учасники схеми.

Загалом НАБУ заявило про викриття п’ятьох осіб у межах провадження за ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній) та ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна).