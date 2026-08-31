ОГП: У Фінляндії російського бойовика засудили до 12 років і 6 місяців за воєнні злочини в Україні

Апеляційний суд Гельсінкі засудив громадянина Росії Яна Петровського, відомого за позивним "Славян" та ім’ям Воїслав Торден, до 12 років і 6 місяців позбавлення волі за воєнні злочини проти українських військовослужбовців.
Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.
Суд встановив, що Петровський був заступником командира диверсійно-штурмової групи "Русич". 5 вересня 2014 року він брав участь у засідці на українських військових на Луганщині. Під час нападу бойовики незаконно використали державний прапор України, а сам Петровський відкрив вогонь із ручного кулемета у напрямку українських захисників.
Унаслідок нападу загинули 22 українські військовослужбовці, ще четверо отримали поранення.
Крім того, суд встановив, що Петровський зробив і поширив у соцмережах принизливу фотографію із загиблим українським військовим. Також він публічно заявляв, що учасники "Русича" не братимуть українських військових у полон.
Це рішення стало важливим прикладом застосування універсальної юрисдикції, коли суд іншої держави розглядає воєнні злочини, скоєні на території України.
Україна передала фінським правоохоронцям матеріали, зібрані в межах кримінального провадження. За участю фінських слідчих в Україні провели 13 допитів, дослідили фото- та відеоматеріали, а також провели комісійну судово-медичну експертизу.
Потерпілі та свідки з України брали участь у засіданнях фінського суду в режимі відеоконференції.
Генпрокурор наголосив, що українська сторона й надалі використовуватиме всі доступні правові механізми – українські суди, міжнародні інституції та національні суди держав-партнерів.
"Для воєнних злочинців не має бути безпечних кордонів і безпечних юрисдикцій", – наголосив Кравченко.
- З 2007 року Петровський жив у Норвегії. У 2017 році його позбавили посвідки на проживання в цій країні та депортували.
- Тордена затримали у Фінляндії в липні 2023 року на запит України.
- Україна раніше вимагала від Фінляндії видати Тордена, проте Верховний суд Фінляндії вирішив, що запит про екстрадицію не може задовольнити. Гельсінкі розпочали розслідування.