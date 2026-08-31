ОГП: У Фінляндії російського бойовика засудили до 12 років і 6 місяців за воєнні злочини в Україні

Суд визнав Яна Петровського винним у воєнних злочинах проти українських військових, скоєних на Луганщині у 2014 році.

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Апеляційний суд Гельсінкі засудив громадянина Росії Яна Петровського, відомого за позивним "Славян" та ім’ям Воїслав Торден, до 12 років і 6 місяців позбавлення волі за воєнні злочини проти українських військовослужбовців.

Про це повідомив Генпрокурор України Руслан Кравченко.

Суд встановив, що Петровський був заступником командира диверсійно-штурмової групи "Русич". 5 вересня 2014 року він брав участь у засідці на українських військових на Луганщині. Під час нападу бойовики незаконно використали державний прапор України, а сам Петровський відкрив вогонь із ручного кулемета у напрямку українських захисників.

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Унаслідок нападу загинули 22 українські військовослужбовці, ще четверо отримали поранення.

Крім того, суд встановив, що Петровський зробив і поширив у соцмережах принизливу фотографію із загиблим українським військовим. Також він публічно заявляв, що учасники "Русича" не братимуть українських військових у полон.

Це рішення стало важливим прикладом застосування універсальної юрисдикції, коли суд іншої держави розглядає воєнні злочини, скоєні на території України.

Україна передала фінським правоохоронцям матеріали, зібрані в межах кримінального провадження. За участю фінських слідчих в Україні провели 13 допитів, дослідили фото- та відеоматеріали, а також провели комісійну судово-медичну експертизу.

Потерпілі та свідки з України брали участь у засіданнях фінського суду в режимі відеоконференції.

Генпрокурор наголосив, що українська сторона й надалі використовуватиме всі доступні правові механізми – українські суди, міжнародні інституції та національні суди держав-партнерів.

"Для воєнних злочинців не має бути безпечних кордонів і безпечних юрисдикцій", – наголосив Кравченко.

З 2007 року Петровський жив у Норвегії. У 2017 році його позбавили посвідки на проживання в цій країні та депортували.

Тордена затримали у Фінляндії в липні 2023 року на запит України.